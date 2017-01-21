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Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM» Дізнатись

Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM»

А також разом з нами дізнавайтеся історії створення пісень

Закохатися у Київ дуже просто! Дізнатись

Закохатися у Київ дуже просто!

Щодня, щогодини на 15-ій хвилині разом з проектом «До речі…» прогуляйтеся найпотаємнішими куточками столиці та заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці для перегляду фотогалереї

Змінюйте місто власними руками Дізнатись

Змінюйте місто власними руками

Голосуйте за проекти, що сподобалися, у рамках громадського бюджету або бюджету участі до 29 січня. Слухайте на «Радіо Київ» проект «Вихід є» про бюджет участі об 11:30 та 17:30

Як звичайний хлопець завоював столицю Дізнатись

Як звичайний хлопець завоював столицю

Чому Київ дає більше ніж Москва? Якщо на Банковій встановили громадські вбиральні – що це може означати? Саме про це говорили 16 січня з нашим творчим гостем Андрієм Стадницьким

Як казки впливають на вашу долю? Дізнатись

Як казки впливають на вашу долю?

18 січня у проекті «Формула душі» ми з’ясували, що «життя в казках» переростає в хворобливі стосунки, що наповнені зрадою, неправдою ,образами та ревнощами

Очищення душі Дізнатись

Очищення душі

19 січня у психологічному проекті «Крила» з Світланою Василенко і Елладою Пакалєнкайте говорили про очищення душі через прийняття, прощення, вдячність та любов

Новини Києва

21 січня 2017

Майстер-класи для вмілих ручок

Приходьте з малечею в Музей Павла Тичини на захоплюючі майстер-класи

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21 січня 2017

Навчальні лабораторії RoboUA на ВДНГ

3Д моделювання, радіо та роботехніка, використання ультразвукових датчиків – і…

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21 січня 2017

Балет-феєрія «Лускунчик»

Ви поринете у дитинство, а ваша малеча отримає надзвичайне задоволення. 

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Танцюємо по-українськи

Пісня «Минає день, минає ніч»
21 січня 2017

Пісня «Минає день, минає ніч»

Відома українська пісня «Минає день, минає ніч» була написана в…

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Пісня «Смуглянка» («Клен зелений»)
21 січня 2017

Пісня «Смуглянка» («Клен зелений»)

Вперше радянська «Смуглянка» була виконана 1944 року

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Пiсня «Молитва»
21 січня 2017

Пiсня «Молитва»

Пісня «Молитва» була написана 1996 року українським автором-виконавем Анатолієм Доровських

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