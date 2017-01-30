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Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM» Дізнатись

Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM»

А також разом з нами дізнавайтеся історії створення пісень

Чому люди стають здоровими та щасливими завдяки «Відкритому серцю»? Дізнатись

Чому люди стають здоровими та щасливими завдяки «Відкритому серцю»?

Розповість сьогодні автор системи фізичних вправ «Зцілюючий Імпульс» Володимир Вукста (Голтіс)

Анатолій Vexlarsky знайомить з новинками української сучасної музики Дізнатись

Анатолій Vexlarsky знайомить з новинками української сучасної музики

у найстарішому телефонно-інформаційно-розважальному музичному радіошоу України

Люті ревнощі Дізнатись

Люті ревнощі

Що допоможе вам і вашому партнеру позбутися ревнощів дізнавайтеся 1 лютого з 19.00 до 20.00 у прямому ефірі психологічного проекту «Формула душі» з Іваном Сторчаком

Коли тебе знають мільйони Дізнатись

Коли тебе знають мільйони

2 лютого о 19.00 в прямому ефірі психологічного проекту «Крила» ми поспілкуємося з Владиславом Ващуком і дізнаємося, як витримати славу і не втратити себе

Закохатися у Київ дуже просто! Дізнатись

Закохатися у Київ дуже просто!

Щодня, щогодини на 15-ій хвилині разом з проектом «До речі…» прогуляйтеся найпотаємнішими куточками столиці та заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці для перегляду фотогалереї

Новини Києва

30 січня 2017

Місячний календар: сьогодні варто продовжити посадку овочів на розсаду

Сьогодні четвертий Місячний день. Місяць перебуває у знаку Риб. Нічне…

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У Києві відкриється виставка, присвячена культурі Японії
30 січня 2017

У Києві відкриється виставка, присвячена культурі Японії

На виставці будуть представлені близько 30 робіт провідних українських художників,…

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29 січня 2017

Хто вони – творчі люди

  Проект «Крила» і психолог Еллада Пакалєнкайте розказали, хто вони – творчі…

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Танцюємо по-українськи

Пісня «Водограй»
30 січня 2017

Пісня «Водограй»

Володимир Івасюк написав «Водограй» 1970 року, коли був 21-річним студентом…

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Пісня «Жовтий лист»
30 січня 2017

Пісня «Жовтий лист»

Це перша пісня, до якої Володимир Івасюк написав лише слова.…

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Пісня «Смерека»
30 січня 2017

Пісня «Смерека»

Нерідко цю пісню визнають за українську народну. Вона була написана 1969 року

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