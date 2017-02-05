Пісня «Їхав козак за Дунай»
Чи міг уявити собі харківський козак Семен Климовський, що пісню…
Гість проекту «Крила» відомий футболіст Владислав Ващук розказав про життя професійних…
Проект «Формула душі» і практикуючий психолог Іван Сторчак пояснили, про що думають ревнивці.
Кращі українські джазмени, музика 30-х років, ароматний глінтвейн і сніг,…
Чи міг уявити собі харківський козак Семен Климовський, що пісню…
За словами Сергія Міхалка, текст пісні «Воины света» написаний за рік…
Андрій Малишко мріяв про таку пісню, «щоб душу вивернуло до…