Пісня «Водограй»
Володимир Івасюк написав «Водограй» 1970 року, коли був 21-річним студентом…
Сьогодні четвертий Місячний день. Місяць перебуває у знаку Риб. Нічне…
На виставці будуть представлені близько 30 робіт провідних українських художників,…
Проект «Крила» і психолог Еллада Пакалєнкайте розказали, хто вони – творчі…
Володимир Івасюк написав «Водограй» 1970 року, коли був 21-річним студентом…
Це перша пісня, до якої Володимир Івасюк написав лише слова.…
Нерідко цю пісню визнають за українську народну. Вона була написана 1969 року