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Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM» Дізнатись

Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM»

А також разом з нами дізнавайтеся історії створення пісень

Закохатися у Київ дуже просто! Дізнатись

Закохатися у Київ дуже просто!

Щодня, щогодини на 15-ій хвилині разом з проектом «До речі…» прогуляйтеся найпотаємнішими куточками столиці та заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці для перегляду фотогалереї

«Відкрите серце» Голтіса Дізнатись

«Відкрите серце» Голтіса

А чи знали ви, що є така людина, яка змогла прожити 54 дні на самісінькій воді!? Саме ця людина була 30 січня гостем програми «Добрі новини» - Володимир Вукста (Голтіс), автор «Відкритого серця»

Судово-музичні справи з Ягольником Дізнатись

Судово-музичні справи з Ягольником

31 січня до нас у гості завітав Олександр Ягольник. Говорили про скандал, пов’язаний із палацом «Україна», про стан вітчизняного шоу-бізнесу та про якість сучасної української музики

Люті ревнощі Дізнатись

Люті ревнощі

Що робити, коли партнер ревнує? Як близькі стосунки впливають на ревнощі? 1 лютого у проекті «Формула душі» ви дізналися, що допоможе вам і вашому партнеру позбутися ревнощів

Коли тебе знають мільйони Дізнатись

Коли тебе знають мільйони

2 лютого в проекті «Крила» ми спілкувалися з українським футболістом Владиславом Ващуком. Все про особисте життя та тренерську кар’єру. Гостею студії була і гімнастка Надія Васіна

Новини Києва

Чому Ващук не дивиться у минуле
05 лютого 2017

Чому Ващук не дивиться у минуле

Гість проекту «Крила» відомий футболіст Владислав Ващук розказав про життя професійних…

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05 лютого 2017

Про що думають ревнивці

Проект «Формула душі» і практикуючий психолог Іван Сторчак пояснили, про що думають ревнивці.

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Киян запрошують на вечір джазу та глінтвейну
05 лютого 2017

Киян запрошують на вечір джазу та глінтвейну

Кращі українські джазмени, музика 30-х років, ароматний глінтвейн і сніг,…

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Танцюємо по-українськи

Пісня «Їхав козак за Дунай»
05 лютого 2017

Пісня «Їхав козак за Дунай»

Чи міг уявити собі харківський козак Семен Климовський, що пісню…

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Пісня «Воины света»
05 лютого 2017

Пісня «Воины света»

За словами Сергія Міхалка, текст пісні «Воины света» написаний за рік…

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«Пісня про рушник»
05 лютого 2017

«Пісня про рушник»

Андрій Малишко мріяв про таку пісню, «щоб душу вивернуло до…

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