Пісня «Танец на барабане»
Пісня «Танец на барабане» посіла перше місце на Сопотському фестивалі
Активісти проекту runday запрошують киян на щотижневі 5-кілометрові пробіжки на…
Вважається, що це один з найхолодніших днів у році. Казали,…
Адреси пунктів прийому допомоги: вулиці Павла Усенка, 6, Михайла Максимовича,…
Пісня «Танец на барабане» посіла перше місце на Сопотському фестивалі
Це сталося на початку співочої кар’єри Павла Зіброва, далекого 1994…
Цю пісню Микола Мозговий почав писати в студентські роки