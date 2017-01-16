Пісня «Чорнобривці»
Саме у Франції були написані перші рядочки «Чорнобривців» Миколою Сингаївським
Завтра 20 Місячний день. Місяць перебуватиме у знаку Терезів. Нічне…
Зокрема, школярам Київської інженерної гімназії відтепер не потрібно виходити…
Новорічно-різдвяні свята вже підійшли до свого логічного кінця і…
Саме у Франції були написані перші рядочки «Чорнобривців» Миколою Сингаївським
Одразу після загибелі Володимира Івасюка 1980 року була створена пісня «Скрипка…
Пісню було написано на початку 2014 року в Америці під…