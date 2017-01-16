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Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM» Дізнатись

Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM»

А також разом з нами дізнавайтеся історії створення пісень

Як звичайний хлопець завоював столицю Дізнатись

Як звичайний хлопець завоював столицю

Слухайте історію креативного плану дій від генерального продюсера ТРК Чорноморець, композитора Андрія Стадницького. Поговоримо про креативність, послідовність та мету

Анатолій Vexlarsky знайомить з новинками української сучасної музики Дізнатись

Анатолій Vexlarsky знайомить з новинками української сучасної музики

у найстарішому телефонно-інформаційно-розважальному музичному радіошоу України

Як казки впливають на вашу долю? Дізнатись

Як казки впливають на вашу долю?

Якщо ви досі вважаєте, що в житті має бути все як у казці, тоді вам варто послухати програму «Формула душі» 18 січня з 19.00-20.00 з Іваном Сторчаком

Очищення душі Дізнатись

Очищення душі

19 січня на Водохреща з 19.00-20.00 у проекті «Крила» з Світланою Василенко і Елладою Пакалєнкайте поговоримо про очищення душі через прийняття, прощення, вдячність та любов

Закохатися у Київ дуже просто! Дізнатись

Закохатися у Київ дуже просто!

Щодня, щогодини на 15-ій хвилині разом з проектом «До речі…» прогуляйтеся найпотаємнішими куточками столиці та заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці для перегляду фотогалереї

Новини Києва

16 січня 2017

Місячний календар: 17 січня - несприятливий час для посадки рослин

Завтра 20 Місячний день. Місяць перебуватиме у знаку Терезів. Нічне…

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16 січня 2017

У столичних школах встановлюють термінали з їжею

  Зокрема, школярам Київської інженерної гімназії відтепер не потрібно виходити…

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На Хрещатику почали прибирати святкові ілюмінації
16 січня 2017

На Хрещатику почали прибирати святкові ілюмінації

  Новорічно-різдвяні свята вже підійшли до свого логічного кінця і…

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Танцюємо по-українськи

Пісня «Чорнобривці»
16 січня 2017

Пісня «Чорнобривці»

Саме у Франції були написані перші рядочки «Чорнобривців» Миколою Сингаївським

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Пісня «Скрипка грає»
16 січня 2017

Пісня «Скрипка грає»

Одразу після загибелі Володимира Івасюка 1980 року була створена пісня «Скрипка…

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Пісня «Козаче»
16 січня 2017

Пісня «Козаче»

Пісню було написано на початку 2014 року в Америці під…

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