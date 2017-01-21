Пісня «Минає день, минає ніч»
Відома українська пісня «Минає день, минає ніч» була написана в…
Приходьте з малечею в Музей Павла Тичини на захоплюючі майстер-класи
3Д моделювання, радіо та роботехніка, використання ультразвукових датчиків – і…
Ви поринете у дитинство, а ваша малеча отримає надзвичайне задоволення.
Відома українська пісня «Минає день, минає ніч» була написана в…
Вперше радянська «Смуглянка» була виконана 1944 року
Пісня «Молитва» була написана 1996 року українським автором-виконавем Анатолієм Доровських