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Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM» Дізнатись

Відтепер ще більше української музики щодня в ефірі «Радіо Київ 98 FM»

А також разом з нами дізнавайтеся історії створення пісень

Закохатися у Київ дуже просто! Дізнатись

Закохатися у Київ дуже просто!

Щодня, щогодини на 15-ій хвилині разом з проектом «До речі…» прогуляйтеся найпотаємнішими куточками столиці та заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці для перегляду фотогалереї

«Відкрите серце» Голтіса Дізнатись

«Відкрите серце» Голтіса

А чи знали ви, що є така людина, яка змогла прожити 54 дні на самісінькій воді!? Саме ця людина була 30 січня гостем програми «Добрі новини» - Володимир Вукста (Голтіс), автор «Відкритого серця»

Судово-музичні справи з Ягольником Дізнатись

Судово-музичні справи з Ягольником

31 січня до нас у гості завітав Олександр Ягольник. Говорили про скандал, пов’язаний із палацом «Україна», про стан вітчизняного шоу-бізнесу та про якість сучасної української музики

Люті ревнощі Дізнатись

Люті ревнощі

Що робити, коли партнер ревнує? Як близькі стосунки впливають на ревнощі? 1 лютого у проекті «Формула душі» ви дізналися, що допоможе вам і вашому партнеру позбутися ревнощів

Коли тебе знають мільйони Дізнатись

Коли тебе знають мільйони

2 лютого в проекті «Крила» ми спілкувалися з українським футболістом Владиславом Ващуком. Все про особисте життя та тренерську кар’єру. Гостею студії була і гімнастка Надія Васіна

Новини Києва

Киян скликають на забіг на Труханів острів
04 лютого 2017

Киян скликають на забіг на Труханів острів

Активісти проекту runday запрошують киян на щотижневі 5-кілометрові пробіжки на…

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04 лютого 2017

За православним календарем сьогодні вшановують пам'ять Святого Тимофія

Вважається, що це один з найхолодніших днів у році. Казали,…

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«Київпастранс» організовує пункти прийому допомоги для жителів Авдіївки
03 лютого 2017

«Київпастранс» організовує пункти прийому допомоги для жителів Авдіївки

Адреси пунктів прийому допомоги: вулиці Павла Усенка, 6, Михайла Максимовича,…

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Танцюємо по-українськи

Пісня «Танец на барабане»
04 лютого 2017

Пісня «Танец на барабане»

Пісня «Танец на барабане» посіла перше місце на Сопотському фестивалі

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Пісня «Хрещатик»
04 лютого 2017

Пісня «Хрещатик»

Це сталося на початку співочої кар’єри Павла Зіброва, далекого 1994…

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Пісня «Край, мій рідний край»
04 лютого 2017

Пісня «Край, мій рідний край»

Цю пісню Микола Мозговий почав писати в студентські роки

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